15 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15.11.2017, среда

1 0:00 Симферополь – Траурное мероприятие, посвященное 97-й годовщине Русского Исхода и окончанию Гражданской войны в России, памяти жертв братоубийственной войны и политического террора и репрессий (Екатерининский сад, площадка у памятного знака жертвам политического террора и репрессий)

0:00 Симферополь – Траурное мероприятие, посвященное 97-й годовщине Русского Исхода и окончанию Гражданской войны в России, памяти жертв братоубийственной войны и политического террора и репрессий (Екатерининский сад, площадка у памятного знака жертвам политического террора и репрессий) 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

10:30 Севастополь – Возложение цветов к месту гибели В.И. Бузина, посвященное Дню сотрудников внутренних дел Российской Федерации (музейный историко-мемориальный комплекс «35-я Береговая батарея», аллея защитников 35-й батареи, 7)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по межнациональным отношениям (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Симферополь– Заседание комитета Государственного совета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная финалу Российской национальной премии «Студент года – 2017». Участвуют замминистра образования Крыма Константин Аликин, проректор по социальной и молодежной политике КФУ Евгений Бубнов, директор Национальной премии «Студент года» Ирина Карих, актриса команды Высшей лиги КВН «Союз» Елена Гущина, российский актёр театра и кино Сергей Романович (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

14:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия (каб. 526, ул. Карла Маркса, 18)

14:00 Евпатория – Заседание очередной сессии Евпаторийского городского совета (зал заседаний, пр-т Ленина,2)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

15:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

18:00 Симферополь – Совещание главы Крыма Сергея Аксёнова с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов власти по итогам выездных приемов граждан в городском округе Симферополь (сессионный зал, ул. Толстого, 15)

Крым. Другие новости 14.11.17

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