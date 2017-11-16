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16 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16.11.2017, четверг

  • 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 11:00 Симферополь – Пресс-конференция «Причерноморье в контексте национальной безопасности России: взгляд из Крыма». Участники директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ Андрей Никифоров, доцент кафедры экономической и социальной географии Таврической академии КФУ Сергей Киселев (ул. Севастопольская, 8)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
  • 15:00 Севастополь – Плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 16:00 Керчь – Открытие выставки «У родных берегов» художника Владимира Куца (Картинная галерея Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, ул. Театральная, 36)
  • 16:00 Севастополь – Отчетно-выборная конференция Севастопольского городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» (филиал МГУ им. Ломоносова, ул. Героев Севастополя, 7)
  • 18:30 Евпатория – Фестивальный концерт «Мастера искусств Крыма – детям» (театр им. Пушкина, Театральная площадь, 1)

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