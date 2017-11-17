17 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.11.2017, пятница
- 08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)
- 10:00 Алушта – Заседание очередной сессии Алуштинского городского совета (малый зал, пл. Советская, 1)
- 11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Зачем Генассамблея ООН пытается решить несуществующие проблемы Крыма?» В Москве участвуют вице-премьер Крыма Георгий Мурадов, сенатор Ольга Ковитиди, депутат Госдумы Михаил Шеремет, в Симферополе – председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, председатель Региональной общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов (ул. Севастопольская, 8)
- 11:00 Симферополь – Внеочередная сессия Симферопольского городского совета (большой зал, ул. Толстого, 15)
- 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)
- 12:00 Симферополь – Пресс-конференция министра транспорта Крыма Игоря Захарова о загруженности дорог в Симферополе, функционировании общественного транспорта, соблюдении графика движения общественного транспорта в вечернее время суток (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)
- 14:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Симферополь-Цхинвал» о политических параллелях и культурно-исторических связях двух регионов. В Симферополе участвуют председатель «Конгресса осетин Крыма» Валерий Савлаев, в Цхинвале – директор НИИ Южной Осетии Роберт Гаглоев (ул. Севастопольская, 8)
- 14:00 Севастополь – Региональный этап Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» (филиал МГУ им. Ломоносова, ул. Героев Севастополя, 7)
- 15:00 Алушта – Открытие художественной выставки «Времена года» (Алуштинский историко-краеведческий музей, ул. Ленина, 8)
- 15:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)
- 15:00 Феодосия – Открытие фотовыставки «Заповедные места» (литературно-мемориальный музей Грина, ул. Галерейная, 10)
- 15:30 Симферополь – Конференция регионального отделения партии Справедливая Россия (конференц-холл «Горизонт», ул. Турецкая, 13 а)
- 17:00 Севастополь – Встреча руководителей общественных организаций и объединений Севастополя с представителями горуправления по делам молодежи и спорта (Центр творческих инициатив «Рама», ул. Репина, 21)
- 18:00 Симферополь – Церемония вручения Российской национальной премии «Студент года – 2017» с участием главы Крыма Сергея Аксёнова (Дворец культуры профсоюзов, ул. Киевская, 115)
- 18:30 Симферополь – Публичные слушания по реконструкции объекта капитального строительства «Центр олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта» (большой зал, ул. Толстого, 15)
Крым. Другие новости 16.11.17
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