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Суббота, 18 ноября 2017, 07:53 мск

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18 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

18 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19.11.2017, воскресенье

  • 08:00 Симферополь – Чемпионат Республики Крым по ловле спиннингом с берега (Симферопольское водохранилище)
  • 10:00 Симферополь – Старт Всекрымского открытого чемпионата по национальной борьбе куреш (спорткомплекс «Локомотив», ул. Пушкина, 46)
  • 10:00 Севастополь – Мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню самбо (ул. П.Корчагина, 1 а)
  • 11:00 Севастополь – Мероприятие, посвященное годовщине исхода Русской армии из Крыма (Владимирский Собор, ул. Суворова, 3)
  • 12:00 Севастополь – Отчетный концерт хореографической студии «Ультрамарин» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)
  • 12:00 Евпатория – Открытый чемпионат Евпатории по кросс-кантри – велогонка XC Raskolbas Cup (озеро Мойнаки)
  • 15:30 Феодосия – Открытие выставки «Море в произведениях Н.С. Барсамова» (картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)
  • 18:00 Севастополь – Юбилейный концерт народного вокального ансамбля «Севастопольские чайки» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

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