22 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22.11.2017, среда

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция по итогам II Международного ремесленного конгресса в Санкт-Петербурге. Участвуют президент ассоциации «Палата народно-художественных промыслов и ремесел Крыма» Наталия Гордецкая, вице-президент ассоциации Екатерина Викторова, координатор проектов ассоциации Татьяна Головко (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате «круглого стола» с участием главы комитета Государственного совета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петра Запорожца, замминистра промышленной политики Яна Латышева, представителя КЖД Фарида Зайнулина о проблемах и перспективах развития грузовых перевозок в Крыму с введением в эксплуатацию автомобильной части транспортного перехода через Керченский пролив в 2018 году (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова 45 а)

14:00 Севастополь – Совещание департамента здравоохранения города Севастополя с руководителями учреждений здравоохранения (горбольница № 1, ул. Адмирала Октябрьского, 19)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

15:00 Симферополь – Молодежный поэтический батл «Ваш выход!» (Крымская республиканская библиотека, ул. Кечкеметская, 94 а)

18:00 Ялта – Совещание главы Крыма Сергея Аксёнова с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов власти Республики Крым по итогам выездных приемов граждан в Ялте (сессионный зал, пл. Советская, 1)

Крым. Другие новости 21.11.17

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