23 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

23.11.2017, четверг

10:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Судак – Заседание сессии Судакского городского совета (ул. Ленина, 85 а)

10:00 Симферополь – Заседание общественной организации «Крымское научное терапевтическое общество» на тему: «Достижения науки – в практику» (гостиница «Москва», ул. Киевская, 2)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии Законодательного собрания Севастополя по законодательству и государственному строительству (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – Конференция в формате «круглого стола» о роли СМИ в формировании духовно-нравственного облика современного общества. Участвуют генеральный директор АНО «Телерадиокомпания «Крым» Екатерина Козырь, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, директор ООО «Редакция Газеты «Крымская Правда» Михаил Бахарев (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. № 13, ул. Ленина, 3)

14:30 Старый Крым – Открытие выставки фоторабот севастопольского фотохудожника Леонида Матвеева (Литературно-художественный музей, ул. Свободы, 17)

15:00 Севастополь – Заседание эвакуационной комиссии Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

15:00 Севастополь – Городской семинар «Развитие творческого потенциала обучающихся средствами хореографического искусства» (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т Нахимова, 4)

16:00 Симферополь – Открытие фотофестиваля «Скорость света» фотовыставкой-performance «Bombardier-молоко» (Детский парк, пневматический тир, ул Кирова, 51)

17:00 Севастополь – Городское родительское собрание (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т Нахимова, 4)

Крым. Другие новости 22.11.17

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