24 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

24.11.2017, пятница

07:30 Симферополь – Проводы спортсменов и волонтеров сборной команды Крыма на чемпионат России по регби на колясках (Международный аэропорт «Симферополь»)

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Симферополь – Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы водообеспечения сельскохозяйственного производства и пути их решения в условиях дефицита водных ресурсов Крыма» (зимний сад, Академия строительства и архитектуры КФУ, ул.Киевская, 181)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Евпатория – Всероссийское совещание руководителей региональных штабов студенческих отрядов (Центр спорта «Эволюция», ул. АллеяДружбы, 1)

12:00 Севастополь – Региональный образовательный форум «Молодежь 92» (гостиничный комплекс «Бухта мечты», урочище Ласпи)

14:00 Судак – Открытие выставки детских рисунков «Моя Мама – целая история» («Дача Функа», ул. Ушакова, 1)

14:00 Симферополь – Открытие персональной выставки Александра Кропко «Labirint» (Симферопольский художественный музей, ул. Карла Либкнехта, 25)

14:00 Евпатория – Бизнес-конференция для субъектов предпринимательства по актуальным вопросам законодательства и защите персональных данных (ул. Дувановская, 21)

14:00 Севастополь – Торжественное мероприятие по чествованию многодетных семей ветеранов Балаклавы, посвященное Дню матери в России (ул. Новикова, 14)

14:00 Севастополь – Торжественная церемония закладки плавучего несамоходного крана ПК-400 «Севастополь»

(ул. Героев Севастополя, 13)

15:00 Севастополь – Праздничное мероприятие, посвященное 60-летию библиотеки-филиала № 6 централизованной библиотечной системы для взрослых (ул. Пролетарская, 38)

16:00 Севастополь – Концерт творческих коллективов, посвященный Дню матери в России (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

17:00 Феодосия – Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельных участков и объекта капитального строительства (залза седаний, ул. Земская, 4)

Крым. Другие новости 23.11.17

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