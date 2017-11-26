26 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

26.11.2017, воскресенье

07:45 Севастополь – Открытый турнир по рыболовному спорту «Сарган – 2017» (бухта Круглая)

09:00 Евпатория – Городские соревнования по автомодельному спорту (станция юных техников, ул. Полупанова, 27)

11:00 Симферополь – Открытие кросс-кантри гонки на маунтинбайках «Зимы не будет» (район Симферопольского водохранилища, садовое товарищество «Сосновый бор»)

11:00 Старый Крым – Игра-экскурсия «Морское путешествие» ко Дню матери (Мемориальный дом-музей Грина, ул. К. Либкнехта, 52)

12:00 Севастополь – Открытый Кубок Севастополя по кикбоксингу (ТРЦ «Муссон», ул. Вакуленчука, 29)

13:00 Севастополь – Старт пешеходного квеста «Бешеный марафон» (ротонда пл. Сурова)

13:00 Алушта – Концертная программа «Во имя наших матерей» (Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)

14:00 Симферополь – Открытие Дней еврейской культуры в Крыму (Дом культуры железнодорожников, Привокзальная площадь, 1)

16:00 Севастополь – XVI ежегодный городской фестиваль эстрадной музыки и песни «Золотой листопад» (Дом культуры «Севастопольский», ул. Тимирязева, 13)

Крым. Другие новости 24.11.17

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