27 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27.11.2017, понедельник
- 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание губернатора Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 11:00 Симферополь – Пресс-конференция «Национальная борьба куреш: перспективы развития». Участвует депутат Госдумы Руслан Бальбек, представительс портклуба «Мангуп» и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Рустем Казаков, президент Федерации спортивной борьбы Республики Крым Джемал Джангобегов (ул. Севастопольская, 8)
- 12:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)
- 14:00 Феодосия – Творческий вечер самого издаваемого детского писателя Крыма Евгения Белоусова (Феодосийский музей древностей, пр-т Айвазовского, 11)
- 14:00 Симферополь – «Круглый стол» на тему «Нюрнбергское эхо в сознании молодежи XXI века» (мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный», село Мирное, ул. Белова, 44)
- 15:30 Севастополь – Посещение поликлиники горбольницы №2 в рамках реализации программы «Бережливая поликлиника» (ул. Острякова, 37)
- 16:00 Севастополь – Торжественное открытие II Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Севастополе (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т Нахимова, 4)
- 16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)
- 16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по законодательству (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)
- 17:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)
- 17:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (каб. 320, ул. Карла Маркса, 18)
Крым. Другие новости 26.11.17
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