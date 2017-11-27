28 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

28.11.2017, вторник

09:30 Симферополь – Парламентские слушания по проекту закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»(зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

10:00 Симферополь – Республиканский семинар «Работа ресурсного центра по формированию духовно-нравственных чувств у детей дошкольного возраста посредством декоративного искусства в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (детский сад комбинированного вида 85 «Радуга», ул. Гавена, 105 а)

10:00 Севастополь – Круглый стол «Обеспечение дополнительных гарантий по трудоустройству инвалидов» (ул. Руднева, 40)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция о подготовке к вступительной кампании в учреждения средне-профессионального образования КФУ им. В.И. Вернадского. Участвуют проректор по развитию среднего профессионального образования Инна Ходыкина, директор Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна Галина Пехарь, директор Техникума гидромелиорации и механизации сельског охозяйства Олег Зарипов (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова (зал заседаний, пр-т Кирова, 13. Прямую трансляцию будет осуществлять ТК «Первый Крымский»)

14:00 Симферополь – Республиканская акция «Посади своё дерево» по закладке парка в 5 га у Мемориала жертвам и узникам концлагеря совхоза «Красный» (село Мирное, ул. Белова, 44)

14:00 Евпатория – Заседание внеочередной сессии Евпаторийского городского совета (зал заседаний, пр-т Ленина, 2)

14:00 Севастополь – Заседание комиссии по наградам (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Торжественное открытие II Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Севастополе (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т Нахимова, 4)

16:00 Евпатория – Проведение встречи с представителями городской общественной организации инвалидов и потерпевших вследствие Чернобыльской катастрофы «Память Чернобыля» (пр-т Ленина, 2)

17:00 Алушта – Публичные слушания по использованию земельных участков с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства (малый зал, пл. Советская,1)

18:30 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению проектов межевания территорий домовладения и многоквартирного жилого дома (малый зал, ул. Толстого, 15)

18:30 Симферополь – Публичная встреча с одним из самых модных и влиятельных современных российских литературных критиков Львом Данилкиным на тему «Современная русская литература: кризис мысли или эпоха взлета?»(конференц-зал «Горизонт», ул. Турецкая, 15)

Крым. Другие новости 27.11.17

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