29 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29.11.2017, среда

09:50 Симферополь – Встреча спортсменов и волонтеров сборной команды Крыма по регби на колясках в Международном аэропорту «Симферополь» (терминал «А», ул. Мальченко, 16)

10:00 Симферополь – Заседание сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, 2 этаж)

10:00 Севастополь – Заседание межведомственной комиссии по организации альтернативной гражданской службы в Севастополе (ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Межрегиональная научно-практическая конференция «От экологического просвещения к экологической культуре: от достигнутого к новому» (центральная городская библиотека им. Гайдара, ул. Ленина, 76)

11:00 Севастополь – Торжественное вручение ключей от квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке лиц данной категории, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (ул. Симонок, 5 в)

11:00 Севастополь – Межведомственная комиссия по охране труда при правительстве Севастополя (ул. Ленина, 2)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – Презентация визуальной концепции выборов президента РФ и информационных этапов проведения кампании (каб. 522, Избирком Крыма, ул. Карла Маркса, 18)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Симферополь – Торжественная церемония закрытия муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» (Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр, ул. Менделеева, 5/1)

14:30 Ялта – Судебное заседание по иску кандидата в мэры Ялты Виктора Литвинова к врио главы горадминистрации Елены Сотниковой и 24 депутатов городского совета (Ялтинский городской суд, ул. Дмитриева, 4)

17:00 Ялта- Литературно-музыкальная встреча «А.П. Чехов и музы «Серебряного века» (Дом-музей Чехова, ул. Кирова, 112)

Крым. Другие новости 28.11.17

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