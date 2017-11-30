30 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

30.11.2017, четверг

06:00 Севастополь – Комплексная тренировка с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера (ул. Чернореченская, 133)

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:15 Симферополь – Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Федеральным агентством по делам молодежи, Советом министров Крыма и Крымским федеральным университетом им. Вернадского(зал №2, пр-т Кирова, 13)

10:00 Севастополь – Круглый стол на тему «организация эффективной системы противодействия ВИЧ/СПИД на городском уровне» (ул. Карантинная, 45)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

10:00 Ялта – Форум «Управдом» при участии Министерства ЖКХ Московской области, Государственной жилищной инспекции Московской области, Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области для оказания методической помощи в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства (здание администрации города, большой зал, пл. Советская, 1)

11:00 Евпатория – Награждение участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, принявших участие в создании альманаха «Память Чернобыля» (пр-т Ленина, 2)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция депутата Государственной Думы Константина Бахарева о законодательном регулировании вопросов интеграции Республики Крым (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

Крым. Другие новости 29.11.17

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