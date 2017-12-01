01 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.12.2017, пятница

09:00 Севастополь – Акция по добровольному тестированию на ВИЧ (пл. Нахимова)

09:00 Симферополь- Всероссийский день хоккея и матч»Южных Пингвинов» и «Медведей» (2012 г.р.) (Ледовый дворец, ул. Набережная, 75 в)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина. 2)

10:00 Алушта – Форум «Управдом» при участии Министерства ЖКХ Московской области, Государственной жилищной инспекции Московской области, Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области для оказания методической помощи в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства

10:00 Симферополь – Акция ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ (Центр медпрофилактики, ул. Пушкина, 3)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция со специалистами минздрава Крыма и сотрудниками ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» (Центр медпрофилактики, ул. Пушкина, 3)

11:00 Симферополь – Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, с участием главы Крыма Сергея Аксёнова (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, пр-т Кирова, 17)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь» на тему «Как объединить международное сообщество в борьбе с идеологией фашизма на Украине?» Участники в Москве: заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан Безпалько. В Симферополе участвуют председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе и доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Андрей Никифоров (ул. Севастопольская, 8)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция «Народная музыка – источник вдохновения» о новом проекте крымско-татарского ансамбля «Крым» и итогах гастролей коллектива по городам России. Участвуют генеральный директор Крымской государственной филармонии Олеся Костенко, художественный руководитель ансамбля «Крым» Сервер Какура, заведующий творческим коллективом ансамбля «Крым» Назифе Бекирова (ул. Севастопольская, 8)

13:00 Феодосия- Встреча Клуба любителей истории Феодосии, посвященная творчеству Айвазовского (Феодосийский музей древностей, пр-т Айвазовского, 11)

13:30 Севастополь – Заседание комиссии по определению нуждаемости граждан в социальном обслуживании (Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания, ул. Хрусталева, 27)

14:00 Керчь – День памяти неизвестного солдата с возложением цветов к братским могилам (Керченское воинское кладбище)

14:00 Севастополь – Заседание коллегии по вопросу модернизации системы среднего профессионального образования Севастополя (ул. Степаняна, 2)

14:00 Севастополь – Городское торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов (Севастопольский театр юного зрителя, ул. Гагарина, 16)

15:00 Севастополь – Заседание Координационного совета по развитию туризма и туристской деятельности в Севастополе (ул. Ленина, 2)

16:00 Евпатория- Открытый республиканский турнир по синхронному плаванию «Надежды Крыма» (Центр спорта «Эволюция», пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1)

16:00 Судак – Тематическая программа «Мир спасёт доброта», приуроченная к Международному Дню инвалида (Городской Дом культуры, ул. Ленина, 47)

18:00 Севастополь – Юбилейная ассамблея Севастопольского морского собрания – 170 лет (ДОФ, ул. Ленина, 9)

Крым. Другие новости 30.11.17

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