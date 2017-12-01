01 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.12.2017, пятница
- 09:00 Севастополь – Акция по добровольному тестированию на ВИЧ (пл. Нахимова)
- 09:00 Симферополь- Всероссийский день хоккея и матч»Южных Пингвинов» и «Медведей» (2012 г.р.) (Ледовый дворец, ул. Набережная, 75 в)
- 09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина. 2)
- 10:00 Алушта – Форум «Управдом» при участии Министерства ЖКХ Московской области, Государственной жилищной инспекции Московской области, Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области для оказания методической помощи в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства
- 10:00 Симферополь – Акция ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ (Центр медпрофилактики, ул. Пушкина, 3)
- 11:00 Симферополь – Пресс-конференция со специалистами минздрава Крыма и сотрудниками ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» (Центр медпрофилактики, ул. Пушкина, 3)
- 11:00 Симферополь – Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, с участием главы Крыма Сергея Аксёнова (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, пр-т Кирова, 17)
- 11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь» на тему «Как объединить международное сообщество в борьбе с идеологией фашизма на Украине?» Участники в Москве: заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова Богдан Безпалько. В Симферополе участвуют председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе и доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Андрей Никифоров (ул. Севастопольская, 8)
- 13:00 Симферополь – Пресс-конференция «Народная музыка – источник вдохновения» о новом проекте крымско-татарского ансамбля «Крым» и итогах гастролей коллектива по городам России. Участвуют генеральный директор Крымской государственной филармонии Олеся Костенко, художественный руководитель ансамбля «Крым» Сервер Какура, заведующий творческим коллективом ансамбля «Крым» Назифе Бекирова (ул. Севастопольская, 8)
- 13:00 Феодосия- Встреча Клуба любителей истории Феодосии, посвященная творчеству Айвазовского (Феодосийский музей древностей, пр-т Айвазовского, 11)
- 13:30 Севастополь – Заседание комиссии по определению нуждаемости граждан в социальном обслуживании (Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания, ул. Хрусталева, 27)
- 14:00 Керчь – День памяти неизвестного солдата с возложением цветов к братским могилам (Керченское воинское кладбище)
- 14:00 Севастополь – Заседание коллегии по вопросу модернизации системы среднего профессионального образования Севастополя (ул. Степаняна, 2)
- 14:00 Севастополь – Городское торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов (Севастопольский театр юного зрителя, ул. Гагарина, 16)
- 15:00 Севастополь – Заседание Координационного совета по развитию туризма и туристской деятельности в Севастополе (ул. Ленина, 2)
- 16:00 Евпатория- Открытый республиканский турнир по синхронному плаванию «Надежды Крыма» (Центр спорта «Эволюция», пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1)
- 16:00 Судак – Тематическая программа «Мир спасёт доброта», приуроченная к Международному Дню инвалида (Городской Дом культуры, ул. Ленина, 47)
- 18:00 Севастополь – Юбилейная ассамблея Севастопольского морского собрания – 170 лет (ДОФ, ул. Ленина, 9)
Крым. Другие новости 30.11.17
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