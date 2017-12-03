03 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

03.12.2017, воскресенье

10:00 Симферополь – Торжественное возложение цветов к Вечному огню у мемориала «Могила Неизвестного солдата» с участием главы Крыма Сергея Аксёнова (парк им. Гагарина)

10:00 Севастополь – Чемпионат и первенство Севастополя по спортивной борьбе (ул. Н. Островской, 19)

10:00 Ялта – Церемония возложения цветов, посвящённая Дню Неизвестного Солдата (Холм Славы, Памятник неизвестному солдату)

11:00 Севастополь – Соревнования по айкидо (Бухта казачья, 9)

12:00 Симферополь – Открытие фотовыставки «Еврейские следы на карте Симферополя» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

12:00 Севастополь – Всероссийская акция «День неизвестного солдата» (Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35 береговая батарея», аллея Защитников 35-й батареи, 7)

13:00 Феодосия – Открытие выставки «Феодосийская табачная фабрика» (Феодосийский музей древностей, пр-т Айвазовского, 11)

13:00 Евпатория – Подведение итогов и закрытие открытого республиканского турнира по синхронному плаванию «Надежды Крыма» (Центр спорта «Эволюция», пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1)

16:00 Севастополь – Акция по раздаче светоотражающих лент пешеходам (пр-т Победы, ул. Горпищенко)

20:00 Алушта – Подведение итогов, награждение и закрытие фестиваля «Краски осени – 2017» (Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)

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