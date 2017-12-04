4 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

04.12.2017, понедельник

10:00 Ялта – Торжественное открытие III Международного форума литературных музеев ( Дом-музей А.П. Чехова, ул. Кирова, 112)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция о подготовке к ежегодному республиканскому бизнес-форуму «Деловой Крым 2.0». Участвуют первый замминистра экономического развития Крыма Наталья Чабан, директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

13:00 Симферополь- Пресс-конференция на тему: «Инженерная деятельность в Республике Крым: практика, перспективы, кадровые проблемы» с участием ректора Крымского инженерно-педагогического университета Чингиза Якубова, генерального директора машиностроительного завода «Фиолент» Александра Баталина (ул. Севастопольская, 8)

Крым. Другие новости 03.12.17

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