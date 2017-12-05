5 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05.12. 2017, вторник

10:00 Севастополь – Проведение семинара по подготовке молодых волонтеров среди учащихся образовательных учреждений (с. Орлиное, Дом культуры, ул. Тюкова, 63)

11:00 Севастополь – Круглый стол на тему: «Развитие добровольческого и волонтерского движения в городе Севастополе». Награждение лучших волонтеров 2017 года (ул. Ленина, 2)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция министра имущественных и земельных отношений Крыма Анны Анюхиной о поступлениях в республиканский бюджет от продажи национализированного имущества, приватизации и предоставлении земельных участков садоводческим товариществам (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

11:00 Симферополь – Заседание президиума Государственного совета Республики Крым (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

15:00 Севастополь – Торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца (волонтера) (к/т «Победа», ул. Большая Морская, 13)

16:00 Симферополь – Вечер памяти поэта, общественного деятеля Александра Ткаченко (Центральная научная библиотека им. Франко, ул. Набережнаяим. 60-летия СССР, 29 а)

18:30 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (большой зал, ул. Горького, 15)

Крым. Другие новости 04.12.17

Не там родился: на Украине запретили Илью Муромца. / Крымчанам подсказали, как можно избежать сноса самостроя. / Керчане жили в холодных квартирах из-за «забывчивой» управляющей компании. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»