06 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06.12.2017, среда

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

10:00 Севастополь – Заседание Координационного совета по развитию туризма и туристской деятельности в Севастополе (ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Выставка декоративно-прикладного творчества детей-инвалидов ЦССВ «Наши руки – руки золотые» (Центр занятости населения Севастополя, ул. Руднева, 40)

11:00 Симферополь – Пресс-показ мультимедийной выставки «Живая история. Последний российский Император» (Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя, 14)

11:00 Евпатория – Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования городской округ Евпатория на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Евпаторийская детская школа искусств, ул. Демышева, 129)

11:30 Симферополь – Пресс-конференция об археологических работах на месте строительства трассы «Таврида» руководителя Крымской новостроечной археологической экспедиции, ведущего научного сотрудника Института археологии РАН Сергея Внукова, руководителя отдела полевых исследований Института археологии РАН Александра Масленникова, директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко (ул. Севастопольская, 8)

12:00 Симферополь – Финал открытого конкурса российского Фонда содействия инновациям (библиотечный корпус Академии строительства и архитектуры КФУ, ул. Киевская, 181)

12:00 Севастополь – Экзаменационная комиссия Аппарата Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

12:00 Севастополь – Заседание консультативно-совещательного органа – Межконфессионального совета Севастополя (ул. Ленина, 2)

14:00 Севастополь – Презентация историко-документального альбома «Свято-Климентовский монастырь. Севастополь. Инкерман» (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

14:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание Координационного совета по делам инвалидов при правительстве Севастополя (ул. Ленина, 2)

18:00 Алушта – Совещание главы Крыма Сергея Аксёнова с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов власти по итогам выездных приемов граждан в Алуште (актовый зал, Дом творчества «Подмосковье», ул. В. Хромых, 18)

Крым. Другие новости 06.12.17

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