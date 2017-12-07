07 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.12.2017, четверг

09:00 Севастополь – Заседаниеправительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:30 Судак – Внеочередное заседание сессии Судакского городского совета (зал заседаний, ул. Ленина, 85 а)

10:00 Симферополь- Внеочередное заседание сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса,18)

10:00 Симферополь – Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы респираторной медицины» (Дом культуры Медицинской академии им. Георгиевского, бульварЛенина 5/7)

10:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянной комиссии позаконодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

10:00 Феодосия – Траурная церемония захоронения останков 35 бойцов РККА, погибших в боях под Феодосией в 1942 году и найденных в ходе Вахты памяти при строительстве трассы «Таврида» (городское кладбище, ул. Лесопарковая, 1)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Питание в детских садах и школах Республики Крым: результаты общественного контроля». Участвуют зам главы регионального управления Россельхознадзора Юрий Епанов, зампредседателя Госкомветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович, председатель Совета регионального отделения движения «Объединение потребителей России» Олег Егоров (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Симферополь – Торжественное мероприятие с участием главы Крыма Сергея Аксёнова, посвященное 100-летию со дня основания Крымского медицинского колледжа (Государственный академический музыкальный театр, пр-т Кирова, 17)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция министра спорта Елизаветы Кожичевой, начальника управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя Геннадия Игнатьева, директора спортивной школы олимпийского резерва по стрельбе им. Клименко Андрея Кузьменко о капитальном строительстве объектов спортивной инфраструктуры в Крыму (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

14:00 Симферополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Симферополь – Видеоконференция с участием главы комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам культурного наследия Нины Пермяковой, министра культуры Крыма Арины Новосельской на тему: «Удел России… От столетия катастроф к веку процветания и единства» в преддверии 195-летия со дня рождения Николая Данилевского (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, (ул. Набережная имени 60-летия СССР, 29 а)

14:00 Симферополь – Открытие выставки «О насущном» студентов и выпускников кафедры изобразительного искусства специализации «Скульптура» Крымского инженерно-педагогического университета (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29а)

14:30 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Симферополь» члена комитета Совета Федерации по международным отношениям, представителя от законодательного органа государственной власти города Севастополя Ольги Тимофеевой по итогам ее участия в XI Европейском русском форуме на тему «Дискуссия парламентариев в Брюсселе: право наций на самоопределение. Прецедент – Крым» (ул. Севастопольская, 8)

15:00 Алушта- Урок мужества «О доблести, о подвиге, о славе!», посвященный Дню героев Отечества (Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского, ул. Сергеева-Ценского 5)

15:30 Севастополь – Рабочее совещание по подготовке и проведению Рождественских чтений (каб. 25, ул. Ленина, 3)

17:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии (молодежный парламент) (каб. 25, ул. Ленина, 3)

Крым. Другие новости 06.12.17

Медведев оставил армию без штанов – зато в тёплом исподнем и белой шляпе. / Найденные в районе трассы «Таврида» памятники будут снесены. / Эксперт: Участие в Олимпиаде под нейтральным флагом станет унижением всей России. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»