08 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

08.12.2017, пятница

08:00 Севастополь – Торжественное богослужение памяти святого Климента Римского (Инкерманский монастырь св. Климента)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

10:00 Евпатория – Открытый турнир Республики Крым по пара-каратэ, посвященный Международному дню инвалида (центр спорта «Эволюция», пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1)

11:00 Феодосия – Семинар-совещание регионального управления Роскомнадзора со средствами массовой информации (конференц-зал администрации Феодосии, ул. Земская, 4)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция главы администрации Феодосии Сергея Фомича, первого замглавы Игоря Заикина и главного архитектора Феодосии Сергея Полякова об итогах курортного сезона и о подготовке к сезону-2018, о культурной жизни города, социальных проблемах и путях их решения (ул. Севастопольская, 8)

11:30 Севастополь – Возложение цветов на кладбище Коммунаров (пл. Восставших)

12:00 Симферополь – Чествование футбольного тренерского состава по случаю Всемирного дня футбола с участием главы Крыма Сергея Аксёнова (конференц-зал Крымского футбольного союза, ул. Дыбенко, 1)

12:00 Евпатория – Торжественное открытие первенства Евпатории по боксу, посвященного высадке евпаторийского десанта (школа №13, ул. Ситникова, 16)

13:00 Севастополь – Митинг, посвященный Дню Героев Отечества и возложение цветов на Аллее Героев кладбища (5 км Балаклавского шоссе, городское кладбище)

13:30 Севастополь – Заседание комиссии по определению нуждаемости граждан в социальном обслуживании (Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания, каб. 19, ул. Хрусталева, 27)

14:00 Севастополь – Ретро-концерт «Эхо забытых мелодий» (культурный центр «Корабел», ул. Рабочая, 2)

14:00 Ялта – Пленарное заседание зимней сессии III Ливадийского форума «Русский мир: проблемы и перспективы» (Ливадийский дворец-музей, ул. Батурина, 44 а)

14:00 Севастополь – Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Севастопольского медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

14:00 Севастополь – Открытие футбольного поля на Радиогорке (ул. Симонок, 53)

14:00 Севастополь – Возложение цветов к памятнику «Ликвидаторам и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы и других ядерных аварий» (сквер им. Бузина)

14:30 Симферополь – Заседание коллегии министерства промышленной политики Крыма(фойе 2 этажа Совета министров, пр-т Кирова, 13)

15:00 Симферополь – Международный фестиваль молодежи и студентов «Мост» (миробразования, свободы и творчества) (актовый зал Таврической академии КФУ, пр-т Вернадского, 4)

15:00 Севастополь – Торжественный вечер «Встреча поколений», посвященный Дню Героев Отечества (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

16:00 Симферополь – Презентация Детского этнографического центра в рамках мероприятий, посвященных 25-летию Крымского этнографического музея (ул. Пушкина, 18)

Крым. Другие новости 07.12.17

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