09 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

09.12.2017, суббота

09:00 Севастополь – Новогодний турнир по спортивной борьбе (детско-юношеский клуб, ул. Коломийца, 7)

11:00 Симферополь – «Круглый стол», посвященный 100-летию первого курултая крымско-татарского народа (Крымский инженерно-педагогический университет, пер. Учебный, 8)

13:00 Евпатория – Мастер-класс «Письмо Деду Морозу» (Эколого-биологический центр, пр-т Победы, 23 а)

13:00 Симферополь – Открытие республиканского турнира по легкой атлетике «Надежды Крыма» и открытое первенство ДЮСШ № 1 (легкоатлетический манеж факультета физкультуры и спорта Таврической академии КФУ, ул. Студенческая, 10/12)

14:00 Севастополь – Строевая прогулка курсантов Нахимовского военно-морского училища ко Дню Героев Отечества, с митингом и возложением цветов на Аллее Героев Советского Союза (Парк Победы, Стела Героев)

15:00 Севастополь – Всероссийская акция «День Героев Отечества» (Центральное кольцо, районы Севастополя)

Крым. Другие новости 08.12.17

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