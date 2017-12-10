10 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.12.2017, воскресенье

10:00 Севастополь – Финал фестиваля ГЦССПС по классическим шахматам (детско-юношеский клуб «Молодость», ул. Косарева, 2)

10:00 Евпатория- (спорткомплекс «Арена-Крым», ул. Интернациональная, 162, б)

10:00 Севастополь – Фестиваль ушу (спортивный клуб «Чайка», ул. Кастамаровская, 3 а)

11:00 Севастополь – Юбилейный турнир по спортивному лазертагу среди школьников («Молодой Севастополь», пр-т Победы, 44)

14:00 Симферополь – Концерт Крымской государственной филармонии «Одаренные дети Крыма» (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)

16:00 Симферополь – Концерт Крымской государственной филармонии «Великие имена с камерным оркестром» (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)

Крым. Другие новости 09.12.17

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