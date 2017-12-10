11 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.12.2017, понедельник

11:00 Симферополь – Пресс-конференция председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева, первого заместителя председателя Флюра Нурлыгаянова и представителя центрального правления общества по Республике Крым Сергея Поддубного, посвященная открытию Крымской республиканской организации ВОИ (конференц-зал №1 гостиницы «Москва», ул. Киевская, 2)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция о предварительных итогах совместного проекта ФСС РФ и платежной системы «Мир» «Прямые выплаты» на территории Симферополя и Севастополя. Участвуют первый зампредседателя Фонда социального страхования РФ Евгений Писаревский, руководитель Департамента государственных услуг и социальных коммуникаций ФСС Татьяна Лотоцкая, замруководителя Федерального казначейства РФ Станислав Прокофьев (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Крым Динара Каюмова и заместителя руководителя процесса контроля республиканского главка Следственного комитета Евгения Осадчука на тему: «Борьба с коррупцией: актуальные вопросы, проблемы, результаты» (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция главного внештатного аллерголога-иммунолога минздрава Крыма Людмилы Знаменской и профессора Владимира Белоглазова ко Всемирному дню борьбы с бронхиальной астмой (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

14:00 Севастополь – Заседание «круглого стола» по обсуждению проекта закона Севастополя «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в собственности города Севастополя, в аренду юридическому лицу без проведения торгов» (каб 13, ул. Ленина, 3)

16:00 Алушта – Заседание внеочередной сессии Алуштинского городского совета (малый зал, пл. Советская, 1)

18:00 Симферополь – Открытие выставки Мьрцати в рамках photoФеста «Скорость света» (галерея «Неправильный прикус», ул. Ленина, 12)

Крым. Другие новости 10.12.17

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