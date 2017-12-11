12 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.12.2017, вторник

08:30 Симферополь – Торжественное собрание, посвященное пятилетию со дня основания Перинатального центра (ул. Семашко, 8)

10:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова (зал заседаний, пр-т Кирова, 13. Прямую трансляцию будет осуществлять ТК «Первый Крымский»)

10:00 Севастополь- Очередное пленарное заседание сессии Законодательного собрания Севастополя (зал заседаний, ул. Ленина, 2)

11:00 Симферополь – Совещание Избиркома Крыма по выборам президента РФ (зал заседаний, ул. КарлаМаркса, 18)

12:00 Симферополь – Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню Конституции Российской Федерации (каб. 607, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Севастополь – Встреча уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с севастопольскими рыбаками (Севастопольский морской порт, пл. Нахимова, 5)

13:30 Евпатория – Уроки стории «Я – гражданин России», посвященный Дню Конституции РФ (Евпаторийский краеведческий музей, ул. Дувановская, 11)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция министра финансов Крыма Ирины Кивико об основных параметрах бюджета Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Симферополь – Торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации, с вручением главой республики Сергеем Аксёновым первых паспортов гражданина Российской Федерации 14-летним жителям Крыма (зал заседаний, пр-т Кирова, 13)

14:00 Евпатория – Заседание очередной сессии Евпаторийского городского совета (зал заседаний, пр-тЛенина, 2)

14:00 Керчь – Открытие выставок «Carte Postale: открытая душа» (из истории почтовой открытки) и «Реликвии Артезиана» (Историко-археологический музей, ул. Свердлова, 22)

15:00 Севастополь – Заседание комиссии по оказанию денежной помощи отдельным категориям граждан (Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания, каб. 19, ул. Хрусталева, 27)

16:00 Севастополь – Праздничный концерт «Мы – граждане России». Торжественное вручение паспортов РФ молодежи города, посвященное Дню Конституции РФ (малый зал культурно-информационного центра, ул. Павла Корчагина, 1)

16:00 Симферополь – Пресс-конференция проректора по академической и административной политике КФУ им. Вернадского Владимира Курьянова на тему: «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского на пороге столетия» (ул. Севастопольская, 8)

17:00 Ялта – Общественная организация «Народный контроль» и Клуб друзей Ялты проводят публичную лекцию «Вызовы 4-ой промышленной революции и перспективы развития РФ на период до 2036г.» доцента Московского финансово-юридического университета Валерия Туруло (большой зал, пл. Советская, 1)

17:00 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению вопросов о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (малый зал, ул. Толстого, 15)

Крым. Другие новости 11.12.17

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