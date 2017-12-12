13 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.12.2017, среда

11:00 Симферополь – Внеочередная сессия Симферопольского городского совета (большой зал, ул. Толстого, 15)

11:00 Севастополь – Заседание межконфессионального совета Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

11:00 Симферополь – Заседание комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

11:00 Симферополь – Заседание комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

13:00 Феодосия- Открытие новой выставки «Крымчаки: история и современность», приуроченной ко Дню памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма (Феодосийский музей древностей, пр-т Айвазовского, 11)

14:00 Симферополь – Подведение итогов работы попечительских советов, созданных в сфере образования, под председательством спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

14:00 Симферополь – Заседание комитета Госсовета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

14:00 Симферополь – Торжественное открытие выставки, посвященной 100-летию I Курултая крымско-татарского народа «Антэт кенмен!» (Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия , ул. Чехова, 20)

14:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

18:00 пгт Красногвардейское –Совещание главы Крыма Сергея Аксёнова с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов государственной власти по итогам выездных приемов граждан в поселениях Красногвардейского района (администрация Красногвардейского района, ул. Энгельса, 3)

Крым. Другие новости 12.12.17

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