14 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14.12.2017, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Симферополь – Торжественное вручение сертификатов действительным членам Малой академии наук «Искатель», Малой академии искусств и народных ремесел, победителям предметных олимпиад, конкурсов, на получение стипендий Совета министров Крыма на 2017-2018 учебные годы. В мероприятии принимает участие глава республики Сергей Аксёнов (зал заседаний, пр-т Кирова, 13)

10:00 Севастополь – Финал городского конкурса рождественских театральных миниатюр «Рождественская звезда» (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т Нахимова, 4)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Региональный этап Всероссийского конкурса «Юные исследователи окружающей среды» (Малая академия наук, пр-т Ген. Острякова, 163)

15:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Симферополь – Сухум» на тему: «Крым и Абхазия: точки соприкосновения в развитии спелеологии» (ул. Севастопольская, 8)

15:00 Симферополь – Мероприятие, посвященное 5-летию со дня открытия музея украинской вышивки имени В. С. Роик, проводимое совместно с ОО «Украинская община Крыма» (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина, 18)

17:00 Алушта – Публичные слушания по утверждению правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Алушта (малый зал, пл. Советская, 1)

18:00 Севастополь – Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования (ул. Ленина, 25; ул. Новикова, 14; ул. Рабочая, 2; пр-т Октябрьской Революции, 8; ул. Раенко, 1)

18:00 Севастополь – Родительская конференция в рамках проведения ХХVI Международных Рождественских образовательных чтений «Проблема выбора нравственного ориентира в воспитании детей» (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т Нахимова, 4)

Крым. Другие новости 13.12.17

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