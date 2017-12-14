15 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15.12.2017, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Алушта – Заседание очередной сессии Алуштинского городского совета (зал заседаний, пл. Советская, 1)

10:00 Севастополь – Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Творчество без границ» (Севастопольский профессиональный художественный колледж, ул. Макарова, 33)

10:00 Севастополь – Круглый стол с учреждениями культуры в рамках Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности в современном обществе» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

10:30 Симферополь – Общее собрание Совета муниципальных образований Республики Крым (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Симферополь – Праздничный концерт, посвященный 100 – летнему юбилею образования органов ЗАГС Российской Федерации (концертный зал Дворца культуры профсоюзов, ул. Киевская, 115).

12:00 Симферополь – Первый крымский муниципальный форум (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Алушта – Выездное заседание комитета Государственного совета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (зал заседаний, пл. Советская, 1)

12:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

13:30 Симферополь – Торжественное закрытие и финал спортивных соревнований, проводимых среди школьников региональной общественной организацией «Союз пограничников Крыма» (школа №44, ул. Селим Герай, 1)

13:30 Севастополь – Заседание комиссии по определению нуждаемости граждан в социальном обслуживании (городской комплексный центр социального обслуживания, ул. Хрусталева, 27)

14:00 Симферополь – Завершающий этап Антикоррупционного форума Крыма и «круглый стол» для общественно активных граждан и общественных организаций по теме: «Стратегия построения взаимодействия общественных организаций и органов власти для формирования в обществе нетерпимости к коррупции» (ул. Горького, 15)

14:00 Ялта – Мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира (клуб Военного санатория «Ялта», ул. Севастопольская 12/43)

14:30 Севастополь – Конференция представителей поисковых отрядов-участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» (Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи, ул. Н. Музыки, 5)

15:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

16:00 Севастополь – Открытое первенство Севастополя по плаванию (спортивная школа олимпийского резерва №1, ул. Вакуленчука, 7)

17:00 Севастополь – Народный митинг-вече (пл. Нахимова, возле памятника Нахимову)

Крым. Другие новости 14.12.17

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