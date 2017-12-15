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Суббота, 16 декабря 2017, 01:45 мск

Крым

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16 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16.12.2017, суббота

  • 10:00 Евпатория – Конференция «К 100-летию восстановления патриаршества в России и 10-летию восстановления единства внутри Русской Церкви» (пансионат «Планета», пр-т Ленина, 73/29)
  • 10:00 Севастополь – Городской конкурс раннего детского творчества (Малая академия наук, пр-т Ген. Острякова, 163)
  • 12:00 Ялта – Встреча «Пять лет в Крыму глазами канадца Н. Шамшина-Трубецкого» в Клубе вольных путешествий им. Н.А.Боровко (центральная городская библиотека им. Чехова, ул. Морская, 8)
  • 12:00 Симферополь – Лекция по стилю рубежа XIX-XX веков «Ар-нуво» (ул. Долгоруковская, 35)
  • 14:30 Симферополь – Торжественное открытие первенства Республики Крым по легкой атлетике (легкоатлетический манеж им. Корнева Таврической академии КФУ, ул. Студенческая, 10/12)
  • 15:00 Евпатория – Первая встреча бизнес-клуба (Молодежный коммуникационный центр, ул. Интернациональная, 102)
  • 16:00 Севастополь – Открытие главной новогодней ёлки Севастополя и мастер-классы по изготовлению новогодней игрушкис воими руками (пл. Нахимова)
  • 17:00 Севастополь – Чемпионат Севастополя по спортивной борьбе (спортивная школа №7, ул. К. Пищенко, 17)

Крым. Другие новости 15.12.17

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