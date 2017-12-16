17 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.12.2017, воскресенье

10:00 Севастополь – Открытый Кубок города Севастополя по смешанному боевому единоборству (ММА) (спортивнаяшкола №7, ул. К. Пищенко, 17)

12:00 Евпатория – Открытый турнир СК «Аскер» по вольной борьбе «Новогодний 2017» среди детей (Дворец спорта, пр-т Победы, 11)

14:00 Симферополь – Первый городской Чемпионат по ментальной арифметике (Ледовыйдворец, конференц-зал, ул. Набережная, 75 в)

14:00 Евпатория – Первенство по спортивной гимнастике среди спортсменов 3 юношеского разряда в честь Российской конституции (санаторий «Дружба», ул. Маяковского, 7)

15:00 Севастополь – Юбилейный вечер, посвященный 60-летию со дня основания народного оркестра русских народных инструментов им. К. Смирнова (Дом офицеров флота, ул. Ленина, 9)

17:00 Севастополь – ХХVI Международные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности в современном обществе» (Севастопольский академический русский драматический театр им. Луначарского, пр-т Нахимова, 6)

Крым. Другие новости 16.12.17

Крым будет просить еще на два года отсрочить лицензирование школ. / «Украина не может указывать Западу, что делать»: международные наблюдатели собираются в Крым. / 16 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

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