18 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

18.12.2017, понедельник

09:00 Севастополь – Аппаратное совещание губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 3)

09:30 Севастополь – Внеплановое заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 3)

10:00 Симферополь – Пресс-конференция «Дети в приоритете» сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди и министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой (ул. Севастопольская, 8)

10:00 Ялта – Конкурс на главу администрации (пл. Советская, 1, трансляция в прямом эфире ТРК «Крым»)

11:00 Судак – Внеочередная сессия Судакского городского совета (зал заседаний, ул. Ленина, 85 а)

12:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Симферополь – Посещение нового аэровокзального комплекса аэропорта «Симферополь» главой Крыма Сергеем Аксёновым (аэропорт «Симферополь»)

13:00 Севастополь – Торжественное собрание, посвящённое празднованию 100-летнего юбилея органов ЗАГС РФ (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

14:00 Севастополь – Проведение школьного этапа региональной олимпиады школьников города по предмету «Крымско-татарский язык» (образовательные организации Севастополя)

14:00 Симферополь – Лекционный курс по применению «Компьютерной навигационной системы» при эндопротезировании крупных суставов (конференц-зал клинической больницы № 6, ул. Гагарина, 15)

15:00 Симферополь – Торжественное мероприятие, посвященное Дню начала деятельности федеральных судов на территории Республики Крым и Севастополя (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, пр-т Кирова, 17)

16:00 Севастополь – Мастер-классы севастопольских мастеров «Время чудес» (Севастопольский художественный музей им. Крошицкого, пр-т Нахимова, 9)

16:00 Симферополь – Пресс-конференция «Президентские выборы 2018 – мифы и реальность» директора Таврического информационно-аналитического центра Александра Бедрицкого и доцента кафедры политических наук и международных отношений Таврической академии КФУ, руководителя филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Натальи Киселевой (ул. Севастопольская, 8)

17:00 Севастополь – Вечер романса «Декабрьские встречи в гостиной» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

17:00 Севастополь – Новогодний турнир по волейболу (спортивно-оздоровительный комплекс им. 200-летия Севастополя, ул. Стрелецкий спуск, 1)

17:00 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению проекта изменений в решение Симферопольского городского совета № 733 «Об утверждении временных Правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской округ Симферополь (малый зал, ул. Толстого, 15)

Крым. Другие новости 17.12.17

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