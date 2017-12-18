19 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19.12.2017, вторник

10:00 Симферополь – Заседание очередной сессии Симферопольского городского совета (большой зал, ул. Толстого, 15)

10:00 Симферополь – Пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева и зампредседателя Избиркома Инны Гузеевой, посвященная официальному старту выборов президента Российской Федерации (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

10:00 Симферополь – Показательная операция с применением «Компьютерной навигационной системы» (клиническая больница № 6, ул. Гагарина, 15)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:30 Симферополь – Пресс-конференция начальника отдела контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, рекламы и контроля закупок УФАС Дениса Лактионова об осуществлении контроля за деятельностью торговых сетей в Республике Крым и Севастополе в преддверии зимних праздников (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

12:00 Ялта – Праздничное мероприятие, посвященное Дню Святого Николая (Дом-музей А.П.Чехова, ул. Кирова, 112)

12:00 Севастополь – Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию газеты «Слава Севастополя» (конференц-зал «Адмирал», пр-т Нахимова, 8)

12:00 Симферополь – Открытие городской предновогодней ярмарки в День Святого Николая (пл. им. Ленина)

12:00 Ялта – Открытие городской новогодней Ёлки (набережная им. Ленина, район круглого фонтана)

13:30 Евпатория – Открытие баннерной выставки «Старинные новогодние и рождественские открытки» (Евпаторийский краеведческий музей, ул. Дувановская, 11)

15:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

15:00 Алушта – Открытие выставки работ крымских художников в жанре зимний пейзаж «Зимние истории» (музей-усадьба А.Н. Бекетова, ул. Комсомольская, 4)

16:00 Севастополь – Торжественное открытие Новогодней елки в Гагаринском муниципальном округе (площадь возле административного здания, проспект Октябрьской революции, 8)

17:00 Севастополь – Торжественное открытие Новогодней елки в Балаклавском муниципальном округе. Развлекательная программа (летняя эстрада и территория парка ДК Балаклавского рудоуправления им. Горького, ул. Новикова, 12)

Крым. Другие новости 18.12.17

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