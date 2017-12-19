20 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20.12.2017, среда

10:00 Севастополь – Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня работников органов безопасности Российской Федерации (культурно-информационный центр, ул. Павла Корчагина, 1)

10:00 Севастополь – Заседание Севастопольской региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ул. Ленина, 2)

11:00 пгт. Раздольное – Семинар для многодетных родителей по предоставлению правовой помощи многодетным семьям и бесплатный прием юриста (Раздольненская районная администрация, ул. Ленина, 5)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция замначальника Управления охраны общественного порядка МВД по Республике Крым Романа Космовского, замначальника республиканского главка МЧС по надзорной деятельности Максима Грамотного об обеспечении безопасности населения полуострова в период зимних праздников, профилактике и предотвращении несчастных случаев (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

12:00 Симферополь – Внеочередное заседание седьмой сессии Государственного совета Республики Крым (зал заседаний, ул. КарлаМаркса, 18)

12:00 Симферополь – Торжественное награждение победителя регионального конкурса на звание «Самая экологически ответственная школа Крыма» в Год экологии (Симферопольская академическая гимназия, ул. Киевская 177)

12:00 Ялта – Новогодний отчетный концерт творческих коллективов Ялтинской школы искусств (Ялтинский театр им. Чехова, ул. Екатерининская, 13)

13:00 Керчь – Отгрузка первого заказа, выполненного Керченским металлургическим заводом для РЖД после длительного простоя (ул. Веры Белик, 12)

13:00 Севастополь – Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Самый дружный двор» на 2018 год с вручением сертификатов на суммы, предусмотренные в рамках составленных смет на выполнение работ (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т Нахимова, 4)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Праздник «Юные защитники природы» с подведением итогов Года экологии (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

17:00 Симферополь – Новогоднее театрализованное представление «Елка дружбы» (Дворец культуры профсоюзов, ул. Киевская, 115)

18:00 Севастополь – Церемония награждения победителей регионального физкультурно-спортивного конкурса «Спортсмен Года – 2017» (гостиница «Севастополь», пр-т Нахимова, 8)

23:00 Симферополь – Флешмоб «АвтоЕлка» с участием 60 автомобилей и 10 мотоциклов (парковка ТЦ «Южная галерея», ул. Киевская, 189)

Крым. Другие новости 19.12.17

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