21 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.12.2017, четверг

09:00 Судак – Внеочередная сессия Судакского городского совета (ул. Ленина, 85 а)

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Развлекательно-игровая программа «Елка в гости зовет!» (культурно-информационный центр, ул. П.Корчагина, 1)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – Внеочередное заседание седьмой сессии Государственного совета Республики Крым (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

11:00 Симферополь – Мероприятие «Расставим все точки над Ё», посвященое букве Ё и приуроченое к 75-летию постановления Совнаркома РСФСР «Об обязательном написании буквы Ё» (факультет славянской филологии КФУ им. Вернадского, пр. Вернадского, 2),

12:00 Симферополь – Пресс-конференция директора Международного детского центра «Артек» Алексея Каспржака об итогах работы за 2017 год (ул. Севастопольская, 8)

12:00 Симферополь – Церемония награждения победителей конкурса на соискание премии общественного признания «Преград. Нет» для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии принимает участие глава Республики Крым Сергей Аксёнов (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, пр-т Кирова, 17)

14:00 Симферополь – Круглый стол «Вопросы сохранения культурного наследия крымчаков» (общество крымчаков «Кърымчахлар», ул. Крылова, 54)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция замначальника республиканского главка МЧС по гражданской защите Алексея Фридмана и помощника начальника главка Владимира Иванована об итогах работы ведомства за 2017 год (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция начальника республиканского управления Росгвардии Степана Гайдаржийского по итогам деятельности за 2017 год (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

16:00 Симферополь – Презентация регионального отделения Национальной ассоциации событийного туризма (НАСТ) и пресс-конференция с участием руководителя отделения Владислава Дудки, организатора Крымского фестиваля кофе и чая Анастасии Абраменковой, координатора фестиваля InVinoVeritas Дмитрия Ковалева (офис 7, ул. Тренёва, 21)

17:00 Симферополь – Праздничное мероприятие ко Дню Святого Николая (Дом дружбы народов, ул. Пушкина, 20/7)

17:00 Севастополь – Новогодний бал-маскарад «Тайна отрядного вечера» Севастопольского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (теплоход «Доброход», Артиллерийская бухта)

Крым. Другие новости 20.12.17

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