22 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22.12.2017, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Пленум Севастопольской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

10:00 Алушта – Заседание очередной сессии Алуштинского городского совета (малый зал, пл. Советская,1)

11:00 Севастополь – Урок мужества с личным составом поста №1, посвященный вводу советских войск в Афганистан (Сквер воинов- интернационалистов, ул. Ленина)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция председателя Федерации экстремальных видов спорта «Экстрим Крым» Константина Выдыша и замминистра образования, науки и молодежи Крыма Константина Аликина о проведении международного молодежного фестиваля «Extreme-Крым 2018» (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

12:00 Севастополь – Торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика (ООО «Севастопольэнерго», ул. Хрусталева, 44)

13:00 Феодосия – Театрализованное открытие новой выставки «Дед Мороз из нашего детства», посвященной празднованию Нового года (Феодосийский музей древностей, пр-т Айвазовского, 11)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция начальника республиканской Инспекции по жилищному надзору Ирины Кондратюк по итогам года (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Заседание постояннодействующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Севастополе (ул. Ленина, 2)

14:00 Евпатория – Заседание координационного совета по работе с одаренными детьми (Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций, ул. Некрасова, 45)

14:00 Симферополь – Открытие Рождественской выставки самодеятельных художников (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)

15:00 Симферополь – Итоговая конференция «Поликультурный Крым – основа межнационального согласия» (конференц-зал «Горизонт», ул. Турецкая, 13 а)

15:30 Севастополь – Заседание антинаркотической комиссии в Севастополе (ул. Ленина, 2)

16:00 Симферополь – Открытие главной городской ёлки (площадь им. Ленина)

16:30 Симферополь – Внеочередная сессия Симферопольского городского совета (большой зал, ул. Толстого, 15)

17:00 Севастополь – Музыкально-информационная программа «Добрый мир любимых книг» к 80-летию со дня рождения Эдуарда Успенского (площадь у культурно-информационного центра, ул. П. Корчагина, 1)

Крым. Другие новости 21.12.17

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