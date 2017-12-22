23 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

23.12.2017, суббота

10:00 Севастополь – Театрализованное новогоднее представление для воспитанников интернатов, детских домов «Новый год найти друзей помог» (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т Нахимова, 4)

11:00 Севастополь – Межрегиональный этап Всероссийского фестиваля «Робофест» – «Робофест Крым» (станция юных техников, ул. Горпищенко, 39)

11:00 Евпатория – Открытое первенство города Евпатории по художественной гимнастике «Рождественская история» (центр спорта «Эволюция», пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1)

12:00 Евпатория – Фестиваль ёлок (пансионат «Озеро сновидений», ул. Франко, 27)

12:00 Ялта – VIII ялтинский Мороз-парад (набережная им. Ленина, район круглого фонтана)

13:00 Севастополь – Новогоднее представление для детей и родителей, спектакль по мотивам пьесы Л. Дворского «Заколдованная принцесса» народного кукольного театра «Саквояж» (Византийский зал, музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

14:30 Севастополь – Завершающая встреча литературного салона «Херсонесская лира» (малый зал Византийской экспозиции, музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

15:00 Евпатория – Тринадцатый республиканский фестиваль-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек «Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз» (Театральная площадь)

15:00 Севастополь – Открытие Новогодней елки «Елка-фест» (площадь у культурно-информационного центра, ул. П. Корчагина, 1)

17:00 Керчь – Первый парад Дедов Морозов и Снегурочек (ул. Ленина, 1)

Крым. Другие новости 22.12.17

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