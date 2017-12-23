24 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

24.12.2017, воскресенье

09:00 Евпатория – Открытый новогодний городской турнир по фудокан каратэ-до, посвященный 38-й годовщине ввода советскихвойск в Афганистан и 25- летию создания международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» (зал циркового искусства, ул. Токарева, 43)

10:00 Севастополь – Городские соревнования по спортивному ориентированию «На приз Деда Мороза» (Ушакова балка)

10:00 Севастополь – Первенство Севастополя по армрестлингу (ДЮСШ №5, ул. Симферопольская, 22)

12:00 Ялта – Новогодний бал клуба исторического танца «Феерия» (Никитский центр культуры, пгт Никита, 12)

13:00 Севастополь – Итоговый сбор актива Севастопольского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», Исторический бульвар, 1)

17:00 Евпатория – Траурный митинг, посвященный памяти жертв взрыва в жилом доме №67 (мемориал ул. Некрасова)

Крым. Другие новости 23.12.17

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