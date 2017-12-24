25 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

25.12.2017, понедельник

09:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма под руководством главы республики Сергея Аксёнова (зал заседаний, пр-т Кирова, 13. Прямую трансляцию будет осуществлять ТК «Первый Крымский»)

10:00 Севастополь – Внеочередное пленарное заседание Законодательного собрания Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – Торжественно-траурное мероприятие с участием главы республики Сергея Аксёнова, посвященное 38-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан (мемориал «Крымчанам, погибшим в Афганистане», ул. Менделеева, 15)

11:30 Симферополь – Открытие выставки детских рисунков «Красота Божьего мира глазами детей» (холл 1-го этажа, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Симферополь – Парламентские встречи в рамках региональных этапов XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» (каб. 607. ул. КарлаМаркса, 18)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция главы администрации Симферополя Игоря Лукашева (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция председателя комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка (ул. Севастопольская, 8)

15:00 Феодосия – Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной в районе между озером Аджиголь и озером Кучук-Аджиголь (Дом культуры, село Береговое, ул. Приморская, 11 б)

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