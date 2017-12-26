26 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

26.12.2017, вторник

10:00 Симферополь – Пресс-конференция председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александра Спиридонова об итогах работы ведомства в 2017 году (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

10:00 Севастополь – Городские соревнования по спортивному ориентированию «На приз Деда Мороза» (парк Победы)

11:00 Симферополь – Запуск системы водоснабжения после реконструкции (село Водное Пожарского сельского поселения Симферопольского района)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь» президента Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилла Разлогова в преддверии Международного дня кино, отмечаемого 28 декабря (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Заседание антитеррористической комиссии в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

15:00 Севастополь – Финал городского конкурса юных правоведов (Малая академия наук, пр-т Ген. Острякова, 163)

16:00 Симферополь – Открытие фотовыставки Александра Кадникова «Театр-жизнь-женщина» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по законодательству (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

18:00 Севастополь – Концерт хореографической студии «Ультрамарин» (центр кульутры и искусств, ул. Ленина, 25)

18:00 Нижнегорский – Совещание главы Крыма Сергея Аксёнова с вице-премьерами и руководителями исполнительных органов власти республики по итогам выездных приемов граждан в поселениях Нижнегорского района (администрация Нижнегорского района, ул. Ленина, 11)

Крым. Другие новости 25.12.17

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