27 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27.12.2017, среда

09:00 Ялта – Акция по украшению игрушками 40-летнего секвойядендрона Никитского ботанического сада (пгт Никита)

09:00 Севастополь – Заседание комиссии по регулированию градостроительной деятельности при осуществлении ввода в эксплуатацию построенных (реконструированных) объектов капитального строительства в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Симферополь – Заседание сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция начальника республиканского управления Росгвардии Степана Гайдаржийского (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

12:00 Симферополь – Официальное открытие регионального предвыборного штаба кандидата в президенты России от Всероссийской политической партии «Партия роста» Бориса Титова (ул. Киевская, 179 а)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Симферополь» замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолия Голомолзина и начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елены Заевой об итогах выполнения операторами связи предупреждения по отмене внутрисетевого роуминга (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание комиссии по соблюдениютребований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов (большой зал, ул. Ленина, 2)

15:00 Севастополь – Торжественное открытие выставки отдела подводной археологии «Где волн понтийских не смолкает шум..» (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

16:00 Симферополь – Пресс-конференция министра финансов Крыма Ирины Кивико и заместителей министра по итогам года (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

18:30 Севастополь – Новогоднее шоу для взрослых «Вот, пришел Новый год!» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 26.12.17

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