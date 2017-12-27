28 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

28.12.2017, четверг

07:30 Судак – Праздничный молебен в честь небесного покровителя города Святителя Стефана Сурожского (памятник Святому Стефану Сурожскому, ул. Ленина)

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии Законодательного собрания Севастополя по законодательству и государственному строительству (каб. 25, ул. Ленина, 3)

10:00 Судак – Заседание сессии Судакского городского совета (ул. Ленина, 85 а)

10:00 Симферополь – Итоговая пресс-конференция главы Крыма Сергея Аксёнова (пресс-зал Совета министров, пр-т Кирова, 13. Прямую трансляцию будет осуществлять ТК «Первый Крымский»)

10:30 Севастополь – Пресс-конференция спикера Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой (каб. 13, ул. Ленина, 3)

13:30 пгт Первомайский – Открытие первого этапа проекта «Капитальное строительство комплекса плоскостных спортивных сооружений» (Первомайский район, село Алексеевка, ул. Садовая, 10)

14:00 Симферополь – Торжественная церемония закрытия контура здания нового терминала аэропорта «Симферополь» (аэропорт «Симферополь», площадь Воссоединения, 1)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

16:00 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (малый зал, ул. Толстого, 15)

16:00 Севастополь – Праздничный концерт «Новогодняя история» (Фиолентовское шоссе, 3)

Крым. Другие новости 27.12.17

В деле экс-вице-премьера Крыма всплыли новые факты злоупотреблений. / Крымчанам, обманутым украинскими банками, выплатили лишь половину от запланированного. / Командующий украинским флотом: я мог отбить Крым двумя танками за один день. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»