29 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29.12.2017, пятница

10:00 Евпатория – Заседание очередной сессии Евпаторийского городского совета (зал заседаний, пр-т Ленина, 2)

10:00 Феодосия – Заседание очередной сессии Феодосийского городского совета (зал заседаний, ул. Земская, 4)

10:00 Севастополь – Концерт «Новогодние Чудеса» (Социальный приют для детей, ул. Окопная, 9)

15:00 Феодосия – Вечер, посвященный 76-ой годовщине Керченско-Феодосийской десантной операции (Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина, ул. Галерейная, 10)

16:30 Симферополь – Совещание под руководством главы Республики Крым Сергея Аксёнова по итогам социально-экономического развития за 2017 год (зал заседаний, пр-т Кирова, 13)

Крым. Другие новости 28.12.17

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