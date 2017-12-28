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Пятница, 29 декабря 2017, 04:27 мск

Крым

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29 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29.12.2017, пятница

  • 10:00 Евпатория – Заседание очередной сессии Евпаторийского городского совета (зал заседаний, пр-т Ленина, 2)
  • 10:00 Феодосия – Заседание очередной сессии Феодосийского городского совета (зал заседаний, ул. Земская, 4)
  • 10:00 Севастополь – Концерт «Новогодние Чудеса» (Социальный приют для детей, ул. Окопная, 9)
  • 15:00 Феодосия – Вечер, посвященный 76-ой годовщине Керченско-Феодосийской десантной операции (Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина, ул. Галерейная, 10)
  • 16:30 Симферополь – Совещание под руководством главы Республики Крым Сергея Аксёнова по итогам социально-экономического развития за 2017 год (зал заседаний, пр-т Кирова, 13)

Крым. Другие новости 28.12.17

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