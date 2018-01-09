10 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.01.2018, среда

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:30 Алушта – Очередное судебное заседание по делу главного редактора «Твоей газеты» Алексея Назимова и депутата горсовета Алушты Павла Степанченко (Алуштинский городской суд, ул. Ленина, 23)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

Крым. Другие новости 09.01.18

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