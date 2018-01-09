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Среда, 10 января 2018, 02:47 мск

Крым

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10 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.01.2018, среда

  • 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
  • 14:30 Алушта – Очередное судебное заседание по делу главного редактора «Твоей газеты» Алексея Назимова и депутата горсовета Алушты Павла Степанченко (Алуштинский городской суд, ул. Ленина, 23)
  • 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

Крым. Другие новости 09.01.18

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