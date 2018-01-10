11 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.01.2018, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция на тему «Тайны археологии – для всех» с участием зампредседателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслава Зарубина, директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко, профессора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Игоря Храпунова (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

14:00 Симферополь – Встреча «2018 год – год столетия Союза журналистов России» ко Дню российской печати (Крымская республиканская библиотека им.Франко, ул. Набережная, 29 а)

14:30 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Симферополь» председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской (ул. Севастопольская, 8)

16:00 Севастополь – Вечер цыганского романса «Позвольте, я в любви Вам объяснюсь…» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

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