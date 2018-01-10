11 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.01.2018, четверг
- 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 12:00 Симферополь – Пресс-конференция на тему «Тайны археологии – для всех» с участием зампредседателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслава Зарубина, директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко, профессора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Игоря Храпунова (ул. Севастопольская, 8)
- 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
- 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)
- 14:00 Симферополь – Встреча «2018 год – год столетия Союза журналистов России» ко Дню российской печати (Крымская республиканская библиотека им.Франко, ул. Набережная, 29 а)
- 14:30 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Симферополь» председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской (ул. Севастопольская, 8)
- 16:00 Севастополь – Вечер цыганского романса «Позвольте, я в любви Вам объяснюсь…» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)
Крым. Другие новости 10.01.18
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