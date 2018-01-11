12 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.01.2018, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

17:00 Ялта – Открытие ежегодной отчетной фотовыставки «Фотография года-2017» (Ялтинский центр культуры, ул. Руданского, 8)

Крым. Другие новости 11.01.18

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