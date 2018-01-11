12 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.01.2018, пятница
- 08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)
- 10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
- 17:00 Ялта – Открытие ежегодной отчетной фотовыставки «Фотография года-2017» (Ялтинский центр культуры, ул. Руданского, 8)
Крым. Другие новости 11.01.18
В Симферополе бронзовому Ленину продемонстрируют «Святочные батлы». / Китайцы хотят построить в Крыму тепличный комплекс – традиционно обещают не гадить. / Прихожане УПЦ МП мобилизуются в группы для жёсткой обороны Лавры. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»