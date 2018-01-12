13 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.01.2018, суббота

09:00 Евпатория – Первенство Республики Крым по стрельбе из лука (с/ш №16, ул. 60 лет ВЛКСМ, 30)

12:00 Симферополь – Мастер-класс автора популярного telegram-канала про медиатренды «Breaking Trends». Секретарь Союза журналистов РФ Юлия Загитова (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова 45 а)

12:00 Севастополь – Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российской печати (театр им. Луначарского, пр-т Нахимова, 6)

14:00 Севастополь – Концерт народного ансамбля фольклорной песни «Русь» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

18:00 Симферополь – Праздничное мероприятие с концертной программой, посвящённое наступлению Нового года по старому стилю (пл. Ленина)

Крым. Другие новости 12.01.18

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