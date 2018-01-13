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Воскресенье, 14 января 2018, 03:39 мск

Крым

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14 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14.01.2018, воскресенье

  • 10:30 Севастополь – Праздничное представление, посвященное Рождеству Христову (ДОФ, ул. Ленина, 9)
  • 12:00 Ялта – Мероприятие, посвященное памяти основательницы музея и его первого директора – Марии Павловны Чеховой (Дом-музей А.П. Чехова, Кирова, 112)
  • 13:00 Евпатория – Детская программа «Новогодние приключения с Дедом Морозом» (Детский парк аттракционов, ул. Токарева, 43)

Крым. Другие новости 13.01.18

«Пентагон доиграется»: Москва решит одесскую проблему по крымскому сценарию. / Украина угрожает Adidas: СБУ взялась за известные немецкие бренды. / Улучшения не ожидается: на Керченской паромной переправе скопилось около 500 автомобилей. Читать дальше

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