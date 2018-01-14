15 января ожидаются следующие события – Крым

15.01.2018, понедельник

10:00 Симферополь – Пресс-конференция министра транспорта Крыма Игоря Захарова, генерального директора ГУП «Крымтроллейбус» Ильи Прокопьева и директора ГУП «Крымавтотранс» Игоря Коробчука (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция директора государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светланы Мельниковой (ул. Севастопольская, 8)

18:30 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории «Проект планировки, проект межевания территории земельного участка, расположенного в городе Симферополе, в районе ул. Евпаторийское шоссе/ул. Леси Украинки» (малый зал, ул. Толстого, 15)

Крым. Другие новости 14.01.18

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