16 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16.01.2018, вторник

11:00 Симферополь – Совещание с председателями территориальных избирательных комиссий республики, специалистами информационного управления ГАС «Выборы» аппарата Избиркома Крыма о подготовке и проведении выборов президента РФ 18 марта 2018 года (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

11:00 Симферополь – Торжественная церемония начала строительства мечети в селе Дубки с участием муфтия Крыма, представителей компании-застройщика, республиканских и местных органов власти (село Дубки Симферопольского района)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяны Умрихиной (ул. Севастопольская, 8)

15:00 Севастополь – Торжественное награждение победителей открытого медиаконкурса «ЭКОкалейдоскоп» (Малая академия наук, пр-т Октябрьской Революции, 56 б)

18:30 Симферополь – Публичные слушания по проекту изменений во временные правила землепользования и застройки Симферополя (малый зал, ул. Толстого, 15)

Крым. Другие новости 15.01.18

В Симферополе разберутся с пробками, убрав с дорог общественный транспорт. / Собчак проявила заботу о крымчанах, назвав их неполноценными. / В Крыму введут транспортную карту для льготников. Читать дальше

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