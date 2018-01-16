17 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.01.2018, среда

10:00 Евпатория – Встреча – совещание «Час предпринимательства» (пр-т Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция заместителя министра курортов и туризма Людмилы Бабий, главы администрации Алушты Галины Огневой, посвященная проведению V Международного фестиваля «Высоцкий. Сквозь время... Крым, Севастополь» (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

11:00 Симферополь – Обучающее мероприятие для представителей теризбиркомов республики по приему заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента РФ 18 марта (аудитория № 107, КФУ,пр-т академика Вернадского)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция к проведению праздника Крещения Господня в Крыму, участвуют секретарь Симферопольской и Крымской Епархии, настоятель Петро-Павловского кафедрального собора протоиерей Александр Якушечкин, помощник начальника республиканского главка МЧС Владимир Иванов (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Круглый стол на тему: «Воздействие сельскохозяйственной деятельности на экологический баланс долины реки Бельбек» (каб. 13, ул. Ленина, 3)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

16:00 Судак – Выездная встреча замглавы администрации Судака Эмирсали Аблялимова по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в сфере социальной поддержки реабилитированных граждан (Дом культуры, селоВеселое)

Крым. Другие новости 16.01.18

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