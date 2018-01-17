18 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

18.01.2018, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция вице-спикера Государственного совета Крыма Ефима Фикса и заместителя председателя Общественной палаты Евпатории Виктора Селиванова, приуроченная к празднованию Дня Республики Крым (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Симферополь – Историко-краеведческий час «Вперёд, Крым!», посвященный Дню Республики Крым и проведению первого Всекрымского референдума 20 января 1991 г. По вопросу воссоздания Крымской АССР (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

16:00 Симферополь – Открытие фотовыставки в рамках проекта «Любим Крым!» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

Крым. Другие новости 17.01.18

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