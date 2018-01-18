19 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19.01.2018, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Ялта – Торжественное собрание ко Дню Республики Крым (малый зал, пл. Советская, 1)

10:30 Евпатория – Крестный ход от Свято-Николаевского собора к пляжу «Солярис» ( ул. Эскадронная)

10:30 Севастополь – Крестный ход от Святовладимирского собора в Херсонесе в Карантинную бухту (ул. Древняя, 1)

11:00 Симферополь – Торжественное награждение, посвященное Дню Республики Крым, с участием в мероприятии председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова (каб. 607, ул. Карла Маркса, 18)

11:00 Симферополь – Торжественное вручение главой Республики Крым Сергеем Аксёновым паспортов гражданина Российской Федерации 14-летним крымчанам (зал заседаний Совета министров Крыма, пр-т Кирова, 13)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция главы администрации Симферопольского района Сергея Донца (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

12:00 Симферополь – Торжественное закрытие выставки «От Святителя Николая к Крещению Господню!» (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина, 18)

12:30 Судак – Крестный ход от Свято-Покровского храма к памятнику Святому Стефану Сурожскому (центральная городская набережная)

13:00 Ялта – Крестный ход от собора Александра Невского к часовне Новомучеников и Исповедников Российских (нижняя набережная)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

14:00 Феодосия – Открытие выставки живописных работ «Меж двух морей» (Феодосийский музей древностей, пр-т Айвазовского, 11)

Крым. Другие новости 18.01.18

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